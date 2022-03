Beckham cede l'account Instagram a medico ucraino

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - L'ex capitano dell'Inghilterra David Beckham ha ceduto il controllo del suo account Instagram a un medico ucraino nella città di Kharkiv. Lo riporta la Bbc.

La dottoressa Iryna, capo di un centro perinatale regionale, ha postato dei video sul lavoro che i professionisti medici stanno facendo nella città, obiettivo del bombardamento russo per più di tre settimane.

I filmati mostrano neonati che vengono curati e un seminterrato dove i pazienti hanno dovuto essere spostati per sfuggire ai bombardamenti. La dottoressa Iryna, che oltre a gestire il centro è anche anestesista pediatrico, ha detto: "I primi giorni sono stati i più difficili. Abbiamo dovuto imparare a lavorare con i bombardamenti e gli scioperi. "Probabilmente stiamo rischiando la vita, ma non ci pensiamo affatto. Amiamo il nostro lavoro. Medici e infermieri qui, ci preoccupiamo, piangiamo, ma nessuno di noi si arrende", ha detto ancora il medico.

Beckham, 46 anni, ha più di 71 milioni di follower su Instagram. (ANSA).