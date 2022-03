Zelensky a Mosca, è tempo di incontrarsi e parlare

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - In un video messaggio postato su Facebook, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto colloqui significativi di pace e sicurezza "senza indugio" con Mosca, che invece chiede un testo su cui discutere come condizione essenziale per un vertice con Putin.

Un incontro, per il presidente ucraino, "è l'unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori", sulla scia della sua invasione. "È tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l'integrità territoriale e la giustizia per l'Ucraina.

Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che il Paese impiegherà diverse generazioni per riprendersi", ha aggiunto. "Abbiamo sempre insistito sui negoziati", ha detto il presidente ucraino, "abbiamo sempre proposto dialogo e soluzioni per la pace. Non solo durante i 23 giorni di invasione".

Per il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, le delegazioni dei due Paesi devono preparare e concordare il testo di un trattato. Successivamente, il testo dovrebbe essere siglato dai ministri degli Esteri e approvato dai governi.

"Soltanto dopo - conclude Medinsky - si potrà discutere la possibilità di un vertice". (ANSA).