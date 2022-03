Ucraina: Zelensky parlerà a Montecitorio il 22/3

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky parlerà in videoconferenza con la Camera e il Senato a Montecitorio il 22 marzo alle ore 11.00. Lo si apprende dalla riunione dei capigruppo della Camera.

Oltre al presidente dell'Ucraina il 22 marzo interverrà anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. L'evento, che prevede alle 11 l'intervento del presidente ucraino in videocollegamento, sarà presieduto da Roberto Fico e, viene spiegato, non sarà una seduta. Sono previsti solo gli interventi del premier e di Zelensky. (ANSA).