Ucraina, da coesione Ue 10 mld per assistere i rifugiati

(ANSA) - BRUXELLES, 17 MAR - Uno strumento nuovo a sostegno degli ucraini in fuga dalla guerra per utilizzare circa 10 miliardi di euro già stanziati dalla politica di coesione a favore di progetti di accoglienza. Si tratta del 'Care', un'iniziativa approvata la scorsa settimana dai capi di stato e di governo Ue e presentata oggi dalla commissaria Ue alla Coesione, Elisa Ferreira, in apertura dell'ottavo Cohesion forum.

"Attraverso la nuova iniziativa 'Care', diamo ai programmi di coesione" e quindi a Regioni ed enti locali "la flessibilità per sostenere i rifugiati", ha spiegato Ferreira, evidenziando che la discussione sulla politica di coesione è particolarmente "puntuale e necessaria" in questo momento: "puntuale perché quando stavamo uscendo da una grave crisi economica ci siamo ritrovati in una crisi di sicurezza proprio ai nostri confini" e "necessaria perché la coesione fa parte delle risposte sia a breve che a lungo termine a questi eventi".

"In un momento in cui la nostra Unione deve restare risoluta e irremovibile, la coesione è il cemento che tiene insieme i mattoni della casa europea", ha aggiunto la commissaria. (ANSA).