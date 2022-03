G7, autori crimini guerra in Ucraina ne renderanno conto

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Gli autori dei crimini di guerra nel corso della guerra in Ucraina dovranno renderne conto. E' quanto si legge in una dichiarazione del G7.

I ministri degli esteri del G7 condannano "gli attacchi indiscriminati contro i civili" condotti dalla parte delle forze russe dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. "A causa della ingiustificata e vergognosa guerra voluta dal presidente Putin - si legge nella dichiarazione - milioni di persone sono costrette a fuggire dalle loro case, mentre è in corso la distruzione delle infrastrutture, degli ospedali, dei teatri e delle scuole". (ANSA).