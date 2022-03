Draghi, domani Cdm per aiuti a imprese e famiglie

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Cerchiamo di attenuare le conseguenze" dovute alla guerra in Ucraina e alle sanzioni, "aiutare le imprese e le famiglie e domani ci sarà un Cdm dedicato a questo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

"È importante capire - ha proseguito - che c'è una necessità, bisogna affrontarla e bisogna prendere provvedimenti. Questa è la parte importante. E i provvedimenti devono essere adeguati.

Si chiede uno scostamento, ma in realtà bisognerebbe chiedere se i provvedimenti presi sono adeguati. Come ci si arriva è un altro discorso. Domani non è previsto uno scostamento di bilancio" ha concluso. (ANSA).