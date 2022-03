Dl Ucraina:Salvini,semplificare adozioni e affidi per orfani

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Inspiegabile No da parte del governo a un ordine del giorno della Lega per semplificare le procedure per adozioni e affidi degli orfani ucraini. Non ci arrendiamo, farò io stesso una proposta a mia firma. Non possiamo limitarci a inviare armi senza pensare ad accogliere i bambini in fuga e senza genitori". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo il parere negativo del governo espresso alla Camera durante la discussione del Decreto Ucraina. (ANSA).