Ucraina, uccisi 10 civili in coda per il pane a nord di Kiev

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Le truppe russe hanno ucciso almeno 10 civili in coda per il pane a Chernihiv, a nord di Kiev, vicino al confine con la Bielorussia. Lo riferisce il corrispondente di Suspilne news sul posto citato da The Kyiv Independent. L'attacco è avvenuto intorno alle 10 del mattino.

