Ucraina: Agenzia cyber, occhio a tecnologie russe

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - L'evoluzione del conflitto in Ucraina potrebbe "pregiudicare l'affidabilità e l'efficacia" di tecnologie informatiche fornite da aziende legate alla Russia.

L'allarme arriva dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che raccomanda le aziende italiane "di procedere urgentemente ad un'analisi del rischio derivante dalle soluzioni di sicurezza informatica utilizzate e di considerare l'attuazione di opportune strategie di diversificazione per quanto riguarda, in particolare, le seguenti categorie di prodotti per la sicurezza dei dispositivi: antivirus, 'web application firewall', protezione della posta elettronica; protezione dei servizi cloud; servizi di sicurezza gestiti. (ANSA).