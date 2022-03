Ucraina: Conte, ragione prevalga su aggressione brutale

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "La violenza è un consigliere fraudolento, ci riporta alle barbarie primordiali e in questi giorni stiamo assistendo a delle barbarie, con una aggressione militare. Possiamo concedere tante istanze, ma su una cosa tutti dobbiamo ritrovarci: è un'aggressione brutale e violenta, bombardamenti sui civili che costringono molti a restare senza figli, partenti, genitori, o a cercare la salvezza al prezzo di lasciare la propria terra". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo a un evento al Senato. "Come ci ricorda Dante, fatti non foste a viver come bruti. Ecco perché dobbiamo rivendicare il primato della giustizia, delle soluzioni politiche accompagnate dallo strumento immarcescibile della diplomazia, dobbiamo sempre fare in modo che la forza della ragione si possa affermare sul sonno di menti ottenebrate dalla brutale violenza". (ANSA).