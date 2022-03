Scuola: Iv, sbagliato cambiare ancora esame maturità

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "La decisione del ministro Bianchi di cambiare di nuovo l'esame di maturità non aiuta i ragazzi". Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera.

"A 100 giorni dalla maturità - spiega - il ministero cambia ancora: la seconda prova passa da una votazione di 15/100 a 10/100 e l'orale, di conseguenza, a 25/100. I ragazzi dei professionali e dei tecnici saranno particolarmente penalizzati da questa scelta perché è proprio la seconda la prova nella quale, come aveva detto lo stesso Bianchi, possono ritrovare la specificità del percorso che hanno scelto. Ma anche quelli dei licei non si meritavano l'ennesimo cambio in corsa. Come diciamo da mesi e mesi, i ragazzi hanno bisogno di chiarezza e tranquillità. La maturità resta un passaggio educativo importante, e per questo l'abbiamo sempre difesa, anche durante il lockdown. La mediazione decisa dal ministero sulla seconda prova era positiva. Lasciare ampio spazio all'autonomia, al collegio dei docenti e consigli di classe, alla commissione interna quest'anno è utile e l'anno prossimo si torni alla normalità. Peccato che all'ultimo, a 100 giorni dall'esame, il ministro Bianchi abbia voluto cambiare ancora", conclude.

(ANSA).