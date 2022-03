Generali: cda vara lista di 12 nomi per nuovo board

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Il Cda di Generali ha approvato la lista per il nuovo board da proporre all'assemblea insieme alla conferma di 13 componenti. Nella lista di 12 nomi ci sono Andrea Sironi indicato come presidente, Clemente Rebecchini, Philippe Donnet indicato come amministratore delegato, Diva Moriani, indipendente, Luisa Torchia, Alessia Falsarone, Lorenzo Pellicioli, Clara Furse, nuova candidata al pari di Umberto Malesci, Antonella Mei-Pochtler, e tre altri nuovi candidati Marco Giorgino, Sabine Azancot e Monica De Virgiliis. (ANSA).