Caro carburante:Calenda a Cingolani,truffa?Deve agire, non dirlo

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Un ministro non deve dirlo, deve agire". Così il leader dell'Azione Carlo Calenda ospite di Oggi è un altro giorno, su Raiuno, commentando la denuncia del ministro Cingolani sulla truffa ai danni dei consumatori per il caro carburante.

"Bisogna elinimare le accise sulla benzina: la copertura viene dagli extra profitti, non per sempre ma per i prossimi mesi", aggiunge. (ANSA).