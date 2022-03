Serie A: Verona-Napoli 1-2

(ANSA) - VERONA, 13 MAR - Il Napoli ha battuto il Verona 2-1 al Bentegodi in una partita della 29/a giornata della Serie A, tornando al successo dopo la sconfitta col Milan grazie ad una doppietta di Osimhen. Il Verona nel finale di partita ha cercato la rimonta dopo una rete di Faraoni ma l'espulsione di Ceccherini per doppia ammonizione ha evitato rischi agli ospiti, che sono secondi a -3 dai rossoneri in attesa di Torino-Inter di stasera. (ANSA).