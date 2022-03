Serie A: Fiorentina-Bologna 1-0

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - La Fiorentina ha battuto il Bologna 1-0 nel match dell'ora di pranzo della 29/a giornata della Serie A. Il derby dell'Appennino è stato deciso da una rete di Torreira nella ripresa, al 25',con i rossoblù, in dieci dalla fine del primo tempo per espulsione di Bonifazi per doppia ammonizione, che hanno potuto fare poco per recuperare. (ANSA).