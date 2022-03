Zelensky, questa guerra è contro i valori dell'Occidente

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAR - "Questa guerra non è solo contro gli ucraini ma contro i valori che ci uniscono, contro il nostro modo di vivere" in Occidente. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky collegato alla manifestazione di Firenze.

"Dite ai vostri politici di chiudere i cieli dell'Ucraina", "dai razzi, dagli aerei russi, dai missili", ha proseguito, in un forte appello il presidente dell'Ucraina, alla piazza di Firenze, intervenendo in collegamento video con la manifestazione di Eurocities. Zelensky ha annunciato per la prima volta le perdite tra il suo esercito dall'inizio dell'invasione russa: secondo il presidente, circa 1.300 soldati ucraini sono stati uccisi finora. "Le forze armate russe hanno circondato le città ucraine e le vogliono distruggere.

Bombardano 24 ore su 24, bombardano le cliniche, le chiese, le piazze, che sono come le vostre", ha detto ancora. Fragorosi e lunghi applausi si sono levati da piazza Santa Croce a Firenze mentre parlava in collegamento da Kiev il presidente dell'Ucraina. Il collegamento ha avuto due brevi interruzione ma è stato velocemente ripristinato e Zelenskij ha potuto parlare alla piazza di Firenze. (ANSA).