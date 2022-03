Hit parade, Bresh debutta in vetta

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Debutto in vetta alla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti per Bresh: Oro Blu, il secondo lavoro del rapper genovese, che vede la presenza di alcuni artisti tra i più apprezzati della scena musicale rap-urban come Rkomi, Izi, Psicologi, Tony Effe e Massimo Pericolo, ma anche di una delle voci femminili più apprezzate del pop, Francesca Michielin, conquista subito la prima posizione davanti a Rkomi, secondo con Taxi Driver, e a Irama, che con Il giorno in cui ho smesso di pensare chiude un podio ancora segnato dall'effetto Sanremo.

Risale di un gradino ed è quarto Blanco con Blu Celeste, che precede la prima new entry della settimana: Space Cowboy, primo album solista di Tommaso Paradiso. Seguono Marracash con Noi, Loro, Gli altri e un'altra novità, Nei sogni nessuno è monogamo, nono album in studio del rapper e cantautore Dargen D'Amico, tra i protagonisti di Sanremo con Dove si balla. In ottava posizione Elisa con l'album dalla doppia anima italiana e inglese Ritorno al Futuro/ Back to the Future, mentre scende alla nona Cesare Cremonini con La ragazza del futuro. Chiude la top ten Multitude, l'album del ritorno di Stromae.

La classifica dei singoli parla ancora sanremese: dietro a Mahmood & Blanco con Brividi, troviamo Sangiovanni con Farfalle, e poi Irama con Ovunque sarai, Dargen D'Amico con Dove si balla, La rappresentante di lista con il tormentone Ciao Ciao. A seguire Tananai, sesto con il nuovo singolo Baby Goddamm e nono con Sesso occasionale, il brano presentato all'Ariston. E ancora Insuperabile di Rkomi (settimo posto), La coda del diavolo della coppia Rkomi-Elodie (ottavo) e Elisa con O forse sei tu (decimo). Tra i vinili, entrano in top ten gli album omaggio a Lucio Dalla e Raffaella Carrà. (ANSA).