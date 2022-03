Fisco: FI, servono altri 8 mld, non si pensi di porre fiducia

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Servono "almeno altri 8 miliardi di euro" per completare la delega fiscale. È il messaggio di Forza Italia che, nell'ultimo dei confronti organizzati dal governo con ciascun gruppo di maggioranza, ha posto innanzitutto una questione di metodo: "Prima di arrivare ai temi, abbiamo spiegato che per noi il saldo zero di una riforma è complesso.

Servono risorse e copertura. Si trovano per tanti temi giusti, si devono trovare anche per alleggerire e semplificare il fisco", hanno dichiarato Antonio Martino, capogruppo di FI in commissione Finanze alla Camera e Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito.

Per FI "è doveroso un passaggio al Senato in cui si discuta davvero" e quindi, hanno chiarito Martino e Cattaneo, "sgombriamo il campo dalla tentazione di porre la questione di fiducia". (ANSA).