Ucraina: Meloni, Centrodestra unito su politica estera

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Non mi pare che il Centrodestra sia scomparso sul piano della politica estera. E' rimasto compatto e sta cercando di dare un amano come sta facendo FdI". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Corriere.it intervenendo sul silenzio di Silvio Berlusconi sulla crisi in Ucraina e sule iniziative di Matteo Salvini. (ANSA).