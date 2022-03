Petrolio: in rialzo in avvio, Wti sopra 110 dollari

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Avvio di giornata nuovamente in rialzo per le quotazioni del petrolio, dopo il netto calo di ieri grazie alla fiducia su un possibile esito positivo dei negoziati pe fermare la guerra in Ucraina e all'annuncio degli Emirati dell'intento di spingere l'Opec ad aumentare la produzione. Il greggio Wti guadagna l1,39% a 110,21 dollari il barile, il Brent del mare del Nord sale del 2,24% a 113,63 dollari . (ANSA).