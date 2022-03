Gualtieri, valutiamo risparmio energia, riunione con Acea

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Per quanto riguarda l'attuazione di un risparmio energetico nella Capitale, "domani terremo una riunione con la Giunta e Acea sul tema: penso sia giusto cercare dì attuare una strategia dì risparmio in una fase come questa ma dobbiamo fare tutte le valutazione tecniche". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla firma del Protocollo d'intesa, tra Roma Capitale, Regione Lazio e Terna per l'ammodernamento della rete elettrica della Capitale, con il presidente Nicola Zingaretti e con Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna. (ANSA).