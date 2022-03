Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,41%)

(ANSA) - TOKYO, 09 MAR - La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno più, tentando un recupero dai minimi in 16 mesi, con gli investitori che monitorano gli sviluppi del conflitto in Ucraina e l'impatto delle attuali quotazioni del greggio sulle prospettive di crescita dell'economia globale.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,41%, a quota 25.003,80, con un guadagno di 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen cede terreno a 115,75 sul dollaro e a 126,10 sull'euro. (ANSA).