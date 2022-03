Ucraina:Salvini in viaggio verso confine con volontari onlus

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - In queste ore il leader della Lega, Matteo Salvini sta raggiungendo il confine tra Polonia e Ucraina con i volontari di 'Ripartiamo onlus', l'associazione che la scorsa settimana ha già trasferito in Italia 35 persone tra donne e bambini che erano in orfanotrofio, dopo gli incontri avuti ieri a Varsavia. Lo riferisce una nota della Lega.

"Obiettivo della missione: portare in Italia e fornire accoglienza a decine di famiglie attualmente ospiti dei centri di accoglienza in territorio polacco. Un pullman ad hoc è già pronto a partire nelle prossime ore".

Riguardo ai bambini rimasti orfani, ieri a Salvini è stata sollecitata la necessità di intervenire per sbloccare le procedure burocratiche e rendere più agevole il loro trasferimento in Italia - continua la nota - per cui il segretario ha scritto al ministro della Famiglia, Elena Bonetti per chiedere procedure accelerate e semplificate per le famiglie italiane che vorranno chiedere affidi e adozioni dei bimbi sopravvissuti alle bombe. (ANSA).