Ucraina: shock costi energia, 'si fermano le cartiere'

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Abbiamo resistito, anche producendo in perdita, ma in questi giorni sempre più stabilimenti cartari si stanno fermando e stanno riducendo l'attività. Non ci ha fermato la pandemia, ci sta riuscendo uno shock energetico, a seguito dell'attuale situazione di crisi tra Ucraina e Russia", avverte il presidente di Assocarta, Lorenzo Poli. "Vanno immediatamente prese delle misure compensative a favore delle imprese energivore". Con le cartiere si sta bloccando l'intera filiera: produzione di imballaggi, di carte igieniche sanitarie, di carte medicali, di carte grafiche per editoria e informazione, economia circolare e riciclo della carta (ANSA).