Putin firma legge a sostegno economia colpita da sanzioni

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi una legge approvata dal Parlamento per aiutare l'economia russa colpita dalle sanzioni seguite all'invasione dell'Ucraina. Tra le misure previste, precisa l'agenzia Interfax, vi sono la definizione dei criteri per stabilire i salari minimi, la restrizione all'esportazione di prodotti farmaceutici, la liberalizzazione degli approvvigionamenti di farmaci sul mercato interno.

La legge autorizza il governo a cambiare le norme per l'ammissione alle università per accogliere studenti che hanno dovuto lasciare Paesi stranieri. La normativa sospende inoltre le ispezioni nelle piccole e medie aziende e nelle imprese di telecomunicazioni fino alla fine dell'anno. (ANSA).