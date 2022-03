Israele: Herzog vola in Turchia, primo leader Paese dal 2008

(ANSA) - TEL AVIV, 08 MAR - Il presidente israeliano Isaac Herzog partirà domani per la Turchia per una visita di Stato di 2 giorni su invito del presidente Recep Tayyip Erdogan. Herzog è il primo leader israeliano a giungere nel Paese dal 2008.

"Nel corso della visita, che avviene in coordinamento con l'ufficio del premier Naftali Bennett e il ministro degli esteri, i due presidenti - ha fatto sapere il portavoce di Herzog - discuteranno vari dossier bilaterali, incluse le reazione turco-israeliane e le potenzialità per aumentare la collaborazione tra i rispettivi stati e popoli in vari campi".

Le relazioni tra Israele e Turchia sono state in freddo per molti anni. Herzog - che è accompagnato dalla moglie - visiterà Ankara e Istanbul. (ANSA).