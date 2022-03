Cina valuta acquisto quote in grandi società russe

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - La Cina sta valutando di acquistare o aumentare le sue partecipazioni nei grandi gruppo russi dell'energia e delle commodities, come Gazprom o il produttore di alluminio Rusal. Pechino, riporta Bloomberg, starebbe discutendo con le sue controllate pubbliche, come China National Petroleum o Aluminium Corp of China, in merito alle opportunità di investire in asset e società russi. Ogni eventuale operazione, secondo le fonti citate, avrebbe lo scopo di rafforzare le importazioni e non sarebbe un segno di supporto all'invasione dell'Ucraina. Società energetiche russe e cinesi hanno iniziato a parlarsi ma le discussioni sono in una fase iniziale e non è detto portino ad accordi. (ANSA).