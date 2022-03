Gazprom rimborsa bond per 1,3 miliardi di dollari

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Gazprom ha rimborsato ai propri obbligazionisti 1,3 miliardi di dollari per i bond in scadenza oggi. I pagamenti sono stati effettuati in dollari nonostante il decreto del presidente Vladimir Putin che consentiva di ripagare i bond in valuta estera in rubli, riportano i media. (ANSA).