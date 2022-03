Di Maio, la soluzione non è dare a Putin quello che vuole

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Se la soluzione deve essere dare a Putin quello che vuole, significa non aver raggiunto una soluzione diplomatica". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1. "Abbiamo un tavolo con ucraini e russi, ma non c'è fiducia: ci devono essere gli attori internazionali, che possono facilitare questo dialogo, costruire la fiducia per arrivare alla soluzione, ma devono almeno nell'immediato riuscire a negoziare almeno un cessate il fuoco.

Questo è quello che dobbiamo avere come obiettivo nel breve termine: tregua umanitaria e evacuazione civili, secondo lavorare per la pace e molti Paesi possono aiutare". (ANSA).