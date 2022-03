Zelensky, ho parlato con Draghi di adesione alla Ue

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Ho discusso con il Presidente del Consiglio Mario Draghi del modo per contrastare l'aggressione.

L' ho informato sui crimini della Russia contro i civili, sul terrorismo nucleare. E' stata sollevata la questione del sostegno all'Ucraina e dell'esame della nostra domanda di adesione in Europa". Lo fa sapere il presidente ucraino Zelensky via twitter.