Vittime due giovani stranieri e un uomo della provincia di Bari

(ANSA) - TARANTO, 06 MAR - Tre morti e due feriti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla statale 100, nel territorio di Mottola (Taranto). Per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente una Fiat Tipo e un'Audi. Hanno perso la vita due giovani di nazionalità straniera, di 24 e 25 anni, uno originario del Quatar, l'altro dell'Oman, che viaggiavano con altri due ragazzi rimasti feriti, e un uomo di 45 anni residente a Triggiano, in provincia di Bari, che era alla guida dell'altra vettura. (ANSA).