Ucraina:Tajani, si riunisca subito consiglio sicurezza Onu

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "I bombardamenti russi sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia sono inaccettabili. Un'escalation che mette in pericolo tutta l'Europa. Occorre subito che si riunisca il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Non si può andare oltre e compromettere definitivamente un percorso per la pace". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo.

