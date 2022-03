Ucraina: Mef, riunito comitato di sicurezza finanziaria

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Il Comitato di sicurezza finanziaria si è formalmente riunito nella giornata di ieri per un aggiornamento tra le Autorità circa le misure adottate per dare attuazione alle sanzioni di carattere finanziario disposte con i regolamenti europei in relazione alla recente aggressione della Russia alla sovranità e indipendenza dell'Ucraina". Lo spiega una nota del Mef. E' stata condotta una ricognizione delle misure di congelamento di fondi, risorse economiche mobili e immobili, sinora adottate nei confronti delle persone ed entità russe individuate nelle liste allegate ai suddetti regolamenti, e degli scambi informativi in corso". (ANSA).