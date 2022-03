Ucraina: Fico, subito cessate il fuoco e conferenza di pace

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Deve esserci un immediato cessate il fuoco da parte della Russia e subito dopo l'Unione europea deve promuovere una grande conferenza di pace. Credo altresì che dovremmo tutti riflettere sull'assegnazione di un seggio permanente dell'Unione in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all'incontro in videoconferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE con il Presidente del Parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk.

"Mi auguro che la determinazione europea dimostrata in questi giorni possa contribuire a trovare una soluzione negoziata del conflitto, nel rispetto degli irrinunciabili diritti del popolo ucraino", conclude. (ANSA).