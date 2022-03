Gas: nuovo picco a 208 euro al MWh ad Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Nuovo record storico per il gas sulla Piazza di Amsterdam. Per un MWh di metano vengono chiesti 208 euro, con un rialzo del 29,5%, che equivale al 35,98% da inizio anno. In forte rialzo anche il prezzo segnato a Londra (+29,99%), dove per un'unità termica (MMbtu) di metano vengono pagati 499,21 penny. (ANSA).