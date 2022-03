Borsa: Hong Kong pesante con crisi Ucraina, apre a -2,62%

(ANSA) - PECHINO, 04 MAR - la Borsa di Hong Kong apre la seduta in pesante correzione scontando gli sviluppi dell'attacco della Russia in Ucraina, con le fiamme divampate a Zaporizhzhia, la maggiore centrale nucleare del Paese e d'Europa: l'indice Hang Seng cede il 2,62%, a 21.879,13 punti.

L'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute l'1,01%, a 3.445,92 punti, mentre quello di Shenzhen lo 0,60%, a quota 2.775,27.

In forte calo i future sui listini di Wall Street e delle borse europee: quelli sullo S&P 500 e il Nasdaq perdono oltre l'1,6%, mentre l'Euro Stoxx 50 arretra del 3,1%. (ANSA).