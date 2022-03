Borsa: Europa pesante con futures Usa, Parigi -3,4%

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Situazione pesante sulle principali borse europee dopo il bombardamento russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina. Con i futures Usa in rosso ampliano il calo Milano (-5%), Parigi (-3,4%), Londra (-3,22%), Francoforte (-3%) e Madrid (-2,31%). Sui massimi il dollaro che viene scambiato per la prima volta dal maggio 2020 sotto quota 1,1 sull'euro, mentre volano le quotazioni del grano (+6,52% a 1.225,25 dollari lo staio), del barile di greggio (Wti +3,16% a 111 dollari e Brent +2,54% a 113,25 dollari), del gas (+17,81% a 190 euro al MWh) e dei metalli a partire dall'alluminio (+4,13% a 3.716,50 dollari la tonnellata). (ANSA).