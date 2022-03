Ita: Ceo Lufthansa, partnership nostro obiettivo strategico

(ANSA) - BERLINO, 03 MAR - "Creare una partnership con Ita è il nostro obiettivo strategico e stiamo guardando ai dettagli".

Lo ha affermato il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, rispondendo a una domanda sull'interesse di Lufthansa su Ita nel corso della conferenza annuale del gruppo.

"L'Italia è il più importante mercato in Europa per noi, e su base globale secondo solo agli Usa", ha spiegato Spohr, rispondendo a una domanda su che tipo di partnership sia di interesse per il colosso tedesco per Ita. "L'Italia è un mercato strategico e noi pensiamo che Lufthansa sia il giusto partner per Ita", ha aggiunto. "Vedremo cosa offre Ita e decideremo quali opzioni ci siano", ha spiegato alla conferenza annuale del gruppo. (ANSA).