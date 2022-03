Ucraina: Tass, secondo round colloqui in Bielorussia

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il secondo round di colloqui tra Ucraina e Mosca per cercare di arrivare a una tregua, previsto per oggi, dovrebbe tenersi in Bielorussia: è quanto risulta da informazioni ottenute dalla Tass.

Dopo il primo incontro avvenuto lunedì sul confine tra Ucraina e Bielorussia, questo dovrebbe aver luogo nell'area occidentale di Bialowieza Forest del Paese: "tuttavia non c'è ancora certezza sull'evento", sottolinea l'agenzia di stampa russa.

Ieri media russi avevano riferito che si sarebbe tenuto al confine tra Ucraina e Polonia. (ANSA).