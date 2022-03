Fisco: FdI, stralciare subito riforma catasto

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Oggi in commissione Finanze si è consumato l'ennesimo atto di arroganza e protervia del governo che continua a dettare alla maggioranza l'agenda politica, calpestando il Parlamento. Troviamo surreale, per quanto allettante, la minaccia di far cadere il governo qualora la riforma del catasto non venisse approvata così come è. Se la maggioranza si volesse prestare a questo ricatto, Fratelli d'Italia sicuramente non ci sarà: siamo sempre stati contrari a questa disposizione che si traduce solo in un aumento della pressione fiscale e auspichiamo che altrettanto facciano le altre forze di centrodestra. La riforma del catasto va stralciata subito". Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d'Italia della commissione Finanze, Marco Osnato, Galeazzo Bignami e Lucia Albano. (ANSA).