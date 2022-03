Borsa: a Tokyo apertura in calo (-1,18%)

(ANSA) - TOKYO, 02 MAR - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in ribasso, dopo la pesante contrazione degli indici azionari Usa sui quali pesano i rialzi dei prezzi del petrolio, ai massimi in 7 anni, e le incertezze sull'evoluzione del conflitto in Ucraina. In apertura l'indice di riferimento Nikkei cede l'1,18%, a quota 26.527,81, segnando una perdita di 316 punti.

Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul dollaro a 114,80, e sull'euro a 127,80. (ANSA).