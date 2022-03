Draghi, più rinnovabili, rigassificatori e raddoppio Tap

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Per diversificare le fonti di energia "dobbiamo prima di tutto puntare su un aumento deciso della produzione di energie rinnovabili - come facciamo nell'ambito del programma "Next Generation EU". Dobbiamo continuare a semplificare le procedure per i progetti onshore e offshore - come stiamo già facendo - e investire sullo sviluppo del biometano. Il gas rimane un utile combustibile di transizione.

Dobbiamo ragionare su un aumento della nostra capacità di rigassificazione e su un possibile raddoppio della capacità del gasdotto Tap". Così il premier Mario Draghi nelle comunicazioni del governo al Senato sulla crisi Ucraina. (ANSA).