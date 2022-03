Di Maio, Ambasciata italiana rimarrà operativa a Leopoli

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "L'Ambasciata italiana verrà trasferita da Kiev a Leopoli, e rimarrà operativa". Lo scrive su Facebook il ministro degli esteri Luigi Di Maio.

"Grazie Presidente Draghi - aggiunge - per aver ricordato alle Camere dedizione, coraggio e spirito di servizio dell'Ambasciatore in Ucraina Pier Francesco Zazo e di tutto il personale dell'Ambasciata italiana in Ucraina. In questi giorni drammatici loro, insieme a tutti i diplomatici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, stanno svolgendo un lavoro incessante per i nostri concittadini".

(ANSA).