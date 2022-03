Covid: 46.631 positivi, 233 vittime, tasso all'8,8%

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Sono 46.631 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 17.981. Le vittime sono invece 233 (ieri erano state 207).

Sono 530.858 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 198.513. Il tasso di positività è all'8,8%, in lieve calo rispetto al 9% di ieri. Sono invece 708 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 74. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.456, ovvero 395 in meno rispetto a ieri.

Sono 12.829.972 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.073.230, in calo di 26.704 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.000. I dimessi e i guariti sono 11.601.742, con un incremento di 73.607 rispetto a ieri. (ANSA).