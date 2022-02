Ucraina: Roma pronta ad accogliere rifugiati, ipotesi famiglie

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Si mette a punto nella capitale il modello di accoglienza dei rifugiati ucraini in fuga dalla guerra. Secondo quanto si apprende tra le ipotesi si potrebbe replicare anche il modello di accoglienza diffuso che si adottò durante altre crisi umanitarie destinando una quota di profughi anche a famiglie che ne faranno richiesta. Inoltre sarà attivata la rete delle associazioni e si verificherà la disponibilità delle strutture ricettive. Una prima ricognizione verrà fatta nel pomeriggio in Prefettura nel Consiglio territoriale per l'immigrazione. (ANSA).