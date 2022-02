Guglielmo Marconi, una serie tv sulla vita del papà della radio

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Pioniere delle trasmissioni transatlantiche, inventore della radio, premio Nobel per la fisica e co-fondatore della Bbc. La vita di Guglielmo Marconi sarà narrata in una serie tv. Stand by me, la società di produzione audiovisiva parte di Asacha Media Group, ha opzionato i diritti di sfruttamento audiovisivi del libro 'Wireless.

Scienza, amori e avventure di Guglielmo Marconi' di Riccardo Chiaberge, edito da Garzanti, e sta sviluppando l'adattamento per una serie televisiva.

Guglielmo Marconi, uomo ambizioso e controverso, è uno degli italiani più celebri nel mondo, ha vissuto a lungo nel Regno Unito e negli Usa. La serie internazionale, sviluppata con Peppe Fiore e Bernardo Pellegrini, ripercorre la vita di un genio che ha avuto la capacità di anticipare i tempi, intuendo come il futuro dell'umanità si sarebbe giocato sull'informazione e sulla comunicazione senza fili, ispirando i più grandi businessman della new economy come Steve Jobs e Jeff Bezos. (ANSA).