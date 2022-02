Generali: Cda propone Sironi come nuovo presidente

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Il Cda di Generali ha nominato per cooptazione Alessia Falsarone, Andrea Sironi e Luisa Torchia. Il reintegro avviene dopo le dimissioni di Francesco Gaetano Caltagirone, Romolo Bardin e Sabina Pucci, che avevano fatto scendere a 10 il numero di consiglieri del board che scade all'assemblea del 29 aprile.

Sironi, 57 anni, docente della Bocconi, oltre che essere stato nominato come amministratore indipendente nel consiglio al pari di Falsarone e Torchia, è stato proposto come candidato presidente del Leone nella lista per il rinnovo del Cda che sarà presentata dal consiglio uscente, al posto oggi occupato da Gabriele Galateri. (ANSA).