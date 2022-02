Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo (-0,20%)

(ANSA) - TOKYO, 28 FEB - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in leggero ribasso, dopo la volatilità delle precedenti sessioni, mentre si delinea un quadro sempre più penalizzante per la Russia con le sanzioni imposte su larga scala.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,20%, a quota 26.422,36, con una perdita di 54 punti. Sul mercato valutario lo yen cede terreno sul dollaro, a 115,50, mentre è poco variato sull'euro, a 129,20. (ANSA).