Oms, manca ossigeno in ospedali Ucraina, riserve per 24 ore

L'approvvigionamento di ossigeno medico in Ucraina è pericolosamente basso a causa della crisi e le riserve bastano appena per le prossime 24 ore. A dirlo sono il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus e il direttore regionale per l'Europa Hans Henri P. Kluge. La condizione delle forniture mediche è critica per raggiungere in sicurezza coloro che ne hanno bisogno e si sta sta lavorando con i partner per stabilire un transito sicuro per le spedizioni attraverso la Polonia. L'Oms ipotizza un aumento dal 20% al 25% rispetto ai bisogni precedenti prima dell'escalation della crisi.