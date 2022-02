Gas: 'lontani da allarme in Italia, ora più monitoraggio

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - L'Italia è lontana da una situazione di allarme per le forniture di gas: lo stato di pre-allarme - chiariscono fonti del Mite - è, come accaduto per il freddo dell'inverno 2017, una misura di cautela che avvia "un monitoraggio costante della situazione energetica nazionale" ed "un riempimento dello stoccaggio anticipato" rispetto a quanto normalmente accade da primavera avanzata. Operatori del settore e Snam, come emerge da dati degli operatori, stanno riempiendo gli stoccaggi che sono oggi più pieni (38,5%) della media europea (29,7%); La domanda in Italia oggi è bassa e il gas in arrivo dalla Russia è più che ad inizio settimana. (ANSA).